В лесах Киренского района действует режим чрезвычайной ситуации

Источник: AP 2017

На землях лесного фонда в Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано 11 пожаров на общей площади 1621,6 лесных гектаров и 412 га не лесной территории: четыре в Киренском районе, три в Качугском, два в Жигаловском, по одному в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.

На землях гослесфонда в локализованном состоянии на утро 16 августа перешло семь пожаров на площади 740 га леса и 399 га редколесья: четыре в Киренском районе, по одному в Жигаловском, Качугском и Казачинско-Ленском районах. Также локализовано одно возгорание площадью 180 га, покрытых лесом, и 300 га редколесья на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Ольхонском районе.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 50 пожаров: в Катангском районе 42, в Киренском и Бодайбинском по три, в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском по одному. Общая площадь этих возгораний составляет 65521 га, покрытый лесом, и 125281 га не лесной территории. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Для тушения лесных пожаров 15 августа было задействовано 386 человек, в том числе 145 пожарных-десантников, а также 61 единица наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов проводили самолет CESSNA-172 и два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 8 часов 40 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1044 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложено 1243 штрафа на общую сумму 18293,5 тыс. рублей. Инспекторами государственного пожарного надзора 15 августа составлен один протокол за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 677 граждан на общую сумму 2298 тыс. рублей, возбуждено 325 административных расследований.