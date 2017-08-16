В лесах Киренского района действует режим чрезвычайной ситуации
Как 16 августа 2017 года сообщила
Как 16 августа 2017 года сообщила
На землях лесного фонда в Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано 11 пожаров на общей площади 1621,6 лесных гектаров и 412 га не лесной территории: четыре в Киренском районе, три в Качугском, два в Жигаловском, по одному в
На землях гослесфонда в локализованном состоянии на утро 16 августа перешло семь пожаров на площади 740 га леса и 399 га редколесья: четыре в Киренском районе, по одному в Жигаловском, Качугском и
В зоне постоянного космического наблюдения находится 50 пожаров: в Катангском районе 42, в Киренском и Бодайбинском по три, в
Для тушения лесных пожаров 15 августа было задействовано 386 человек, в том числе 145
Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1044 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложено 1243 штрафа на общую сумму 18293,5 тыс. рублей. Инспекторами государственного пожарного надзора 15 августа составлен один протокол за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 677 граждан на общую сумму 2298 тыс. рублей, возбуждено 325 административных расследований.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Бодайбинском,