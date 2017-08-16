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06:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

В лесах Киренского района действует режим чрезвычайной ситуации

Как 16 августа 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, там на сегодня действует шесть лесных пожаров на общей площади 828 га, покрытых лесом, и 795 не лесных гектаров. Также в действующем состоянии на текущие сутки перешло три пожара в Качугском районе и один в Катангском, там общая площадь возгораний составляет 497,5 лесных гектаров и 10 га не лесной территории.

Источник: AP 2017

На землях лесного фонда в Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано 11 пожаров на общей площади 1621,6 лесных гектаров и 412 га не лесной территории: четыре в Киренском районе, три в Качугском, два в Жигаловском, по одному в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.

На землях гослесфонда в локализованном состоянии на утро 16 августа перешло семь пожаров на площади 740 га леса и 399 га редколесья: четыре в Киренском районе, по одному в Жигаловском, Качугском и Казачинско-Ленском районах. Также локализовано одно возгорание площадью 180 га, покрытых лесом, и 300 га редколесья на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Ольхонском районе.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 50 пожаров: в Катангском районе 42, в Киренском и Бодайбинском по три, в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском по одному. Общая площадь этих возгораний составляет 65521 га, покрытый лесом, и 125281 га не лесной территории. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Для тушения лесных пожаров 15 августа было задействовано 386 человек, в том числе 145 пожарных-десантников, а также 61 единица наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов проводили самолет CESSNA-172 и два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 8 часов 40 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1044 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложено 1243 штрафа на общую сумму 18293,5 тыс. рублей. Инспекторами государственного пожарного надзора 15 августа составлен один протокол за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 677 граждан на общую сумму 2298 тыс. рублей, возбуждено 325 административных расследований.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Бодайбинском, Усть-Кутском, Качугском и Ольхонском районах. IV класс — в Мамско-Чуйском районе. III класс — в Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Шелеховском и Осинском районах.

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