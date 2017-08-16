На суде актюбинка заявила, что хочет жить со своим похитителем

После развода в семье Кужбановых остались две дочери 6 и 8 лет. Однако бывшая супруга Абата Кужбанова регулярно получала алименты и запрещала видеться с детьми.

В один из дней Абат упросил братьев заехать на машине к дому своей бывшей, выследил ее и насильно затащил в машину. Женщина кричала, просила ее отпустить. Однако Абат около 2,5 часов пытался уговорить ее вернуться к нему, просил показать дочерей и бил кулаком. За это время машина уехала в сторону Бадамши.

«Я спрашивал, что случилось, дети ко мне тянутся, она их мне не дает. Она плохо отвечала на мои вопросы, это меня разозлило. Я говорил, что семью нужно создавать один раз и на всю жизнь. Она начала мне перечить», — сообщил суду Абат.

Потерпевшая объяснила, что перестала давать детей мужу, потому что он забирал их на выходные, а возвращал во вторник. По этой причине старшая дочь пропускала школу.

После чего женщина внезапно стала признаваться бывшему мужу в любви.