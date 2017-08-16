В Павлодарской области найденные человеческие останки закопали вместе с новыми трубами водовода

Источник: Newtimes.kz

Жители села Ямышево опасаются за свое здоровье. Рабочие проложили водопровод через неизвестное захоронение. Люди уверены: трупный яд или инфекция попадут в питьевую воду.

«В 1900 годах люди умирали от холеры, тифа, туберкулез был, все это было. Гарантия где, что эта вода не попадет в трубу, палочки-то сохраняются насколько лет? И все-таки это питьевая вода, дети пьют», — сообщил местный житель Сергей Городничев.

Сельчане потребовали перезахоронить останки, но могилы остались на месте. Их просто засыпали вместе с трубой.

«Копал экскаватор, один мужик подошел, начал показывать пальцем в яму, типа там череп. Я подошел, смотрю: экскаватор выкинул череп, смотрю, берцовые кости торчат, гроб, один торчал сантиметров, ну, где-то полметра, другой — полтора метра, третий — два метра, череп и волосы свисали с черепа», — рассказал местный житель Виталий Чибисов.