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07:13 (мск), источник: Newtimes.kz

В Павлодарской области найденные человеческие останки закопали вместе с новыми трубами водовода

В Павлодарской области сельчане боятся водопровода, в котором могут оказаться человеческие останки. Во время прокладки сетей рабочие раскопали неизвестное захоронение, однако переносить кости не стали и закопали их вместе с трубами, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Жители села Ямышево опасаются за свое здоровье. Рабочие проложили водопровод через неизвестное захоронение. Люди уверены: трупный яд или инфекция попадут в питьевую воду.

«В 1900 годах люди умирали от холеры, тифа, туберкулез был, все это было. Гарантия где, что эта вода не попадет в трубу, палочки-то сохраняются насколько лет? И все-таки это питьевая вода, дети пьют», — сообщил местный житель Сергей Городничев.

Сельчане потребовали перезахоронить останки, но могилы остались на месте. Их просто засыпали вместе с трубой.

«Копал экскаватор, один мужик подошел, начал показывать пальцем в яму, типа там череп. Я подошел, смотрю: экскаватор выкинул череп, смотрю, берцовые кости торчат, гроб, один торчал сантиметров, ну, где-то полметра, другой — полтора метра, третий — два метра, череп и волосы свисали с черепа», — рассказал местный житель Виталий Чибисов.

Теперь по селу ходят слухи, один невероятнее другого. Говорят, что люди в могилах были похоронены не в гробах, а в деревянных колодах, причем вертикально. Разбираться в этом будут уже историки.

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