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07:03 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы мужчина погиб, упав в вырытую рабочими траншею

В Алматы пожилой мужчина упал в пятиметровую траншею, которую вырыли рабочие, и скончался.

Источник: Nur.kz

Трубы заменяли на улице Науметова в микрорайоне Достык. Причем это — не первая смерть на месте прокладки сетей, говорят местные жители, передает телеканал «Алматы».

По неофициальной информации, за несколько месяцев здесь погибли 4 человека.

Ремонтные работы по замене труб водопровода на улице Науметова длятся больше месяца — рассказали местные жильцы. Из-за чего они постоянно вынуждены испытывать неудобства. Повсюду грязь, колдобины и траншеи.

Недавно в одну из вырытых коммунальщиками ям, упал пожилой мужчина и скончался от полученных травм. Происшествие произошло около дома, где и жил погибший.

Со слов Иминжана Илажиева, его 76-летний отец Кенжебай упал в пятиметровую траншею вечером. Дедушка ежедневно выходил на прогулку.

Такие опасные зоны имеются и на соседних улицах, говорит Илажиев. Он обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой наказать винновых.

«Он споткнулся о порог, вот здесь выступ и назад. Я тоже инвалид второй группы, пока добежал, уже ничем не поможешь. Упал, как я его вытащу, поймаю. Почти у каждого дома — раскопали, это остается открытым. У нас более ли менее ничего не порвали. Но раскопали от колодца до колодца и стояло три дня, пока закопают. Глубиной пять метров, рабочий при мне мерил постоянно», — сообщил житель города Иминжан Илажиев.

При похожих обстоятельствах в начале лета, говорят жильцы, на улице Московская погиб молодой рабочий. Его завалило грунтом, во время проведения канализации. Еще один человек получил серьезные травмы.

На днях здесь перевернулся грузовик. Провалилась земля. Чудом обошлось без жертв.

«Приезжали люди, они чуть-чуть присыпали и опять уехали. Так начали копать, что извините меня начали калечиться дети. Потом начали отключать воду, а везде многодетные семьи, дети», — рассказала жительница города Анастасия Шаткина.

Неподалеку от этого места на Яссауи и Алматинская в минувшие выходные насмерть разбился молодой человек. Предположительно, водитель на большой скорости снес ограждение и врезался в поднятую краном трубу. На этом участке тоже велись дорожные работы: коммунальщики ремонтировали теплотрассу.

«Это просто невнимательность или состояние этого водителя, у меня сейчас нет данных экспертиз. Тем не менее здесь никакой вины ни наших коммунальных служб, ни подрядных организаций нет», — сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Ян Гирин.

В предприятии теплоэнергокомплекса города заявили, что будут разбираться по каждому случаю отдельно.

Так же призвали жителей быть осторожными, а водителей внимательными на участках, где продолжаются работы. Кстати, завершатся они не раньше середины октября. В Алматы планируется заменить более 32 километров теплосетей.

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