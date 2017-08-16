Юные хоккеисты «Сокола» подрались со сверстниками из Челябинска
Красноярцы расстроились после разгромного поражения.
Красноярцы расстроились после разгромного поражения.
Юные хоккеисты красноярского «Сокола» устроили драку со сверстниками из челябинского «Трактора». Инцидент произошел 15 августа в Челябинске на турнире «Предсезонный» среди игроков 2005 года рождения.
На кадрах видеозаписи видно, как дети дерутся между собой на льду. В потасовке принимают участие все хоккеисты обеих команд, включая запасных. Разнимать соперников пришлось судейскому корпусу.
Представители оргкомитета турнира рассказали челябинским журналистам, что причиной драки могла стать словесная перепалка между игроками. Конфликт удалось вовремя погасить. Пострадавших нет, а соревнования проходят в обычном режиме.
Не исключено, что драка началась
Примечательно, что потасовки и драки являются одним из атрибутов взрослого хоккея. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и других крупных турнирах даже существуют тафгаи — игроки, основной задачей которых является устрашение противника и кулачные единоборства. Конфликты на льду носят зрелищный характер и привлекают внимание болельщиков.