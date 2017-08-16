Юные хоккеисты «Сокола» подрались со сверстниками из Челябинска

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Юные хоккеисты красноярского «Сокола» устроили драку со сверстниками из челябинского «Трактора». Инцидент произошел 15 августа в Челябинске на турнире «Предсезонный» среди игроков 2005 года рождения.

На кадрах видеозаписи видно, как дети дерутся между собой на льду. В потасовке принимают участие все хоккеисты обеих команд, включая запасных. Разнимать соперников пришлось судейскому корпусу.

Представители оргкомитета турнира рассказали челябинским журналистам, что причиной драки могла стать словесная перепалка между игроками. Конфликт удалось вовремя погасить. Пострадавших нет, а соревнования проходят в обычном режиме.

Не исключено, что драка началась из-за разгромного счета на табло. Матч между 12-летними хоккеистами «Сокола» и «Трактора» завершился со счетом 10:1 в пользу челябинцев. При этом красноярцы смогли «размочить» вратаря лишь при счете 0:9.