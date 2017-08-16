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07:25 (мск), источник: Вести - Красноярск

На улице Стасовой иномарка протаранила грузовик, травмированы двое

В Красноярске в спальном районе на пустой дороге в 6 утра произошло ДТП.

По улице Елены Стасовой ехал грузовик, его догнала «Хонда». Её водитель был сильно пьян, врезавшись, он не остановился, а продолжил давить на газ, так что машины вместе проехали ещё несколько метров и затормозили уже на газоне. Два человека в иномарке получили травмы, их срочно увезли в больницу.


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