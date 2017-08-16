На улице Стасовой иномарка протаранила грузовик, травмированы двое

По улице Елены Стасовой ехал грузовик, его догнала «Хонда». Её водитель был сильно пьян, врезавшись, он не остановился, а продолжил давить на газ, так что машины вместе проехали ещё несколько метров и затормозили уже на газоне. Два человека в иномарке получили травмы, их срочно увезли в больницу.





