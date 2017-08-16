СК предъявил обвинение одной из фигуранток дела «Бухты Квинс»

По данным следствия, с декабря 2010 по декабрь 2012 года женщина совместно с двумя подельниками совершила хищение средств путем злоупотребления доверием пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс», сообщили УралПолит.Ru в СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемые знали, что определенные строительные работы на объекте уже были выполнены частной компанией, благодаря чему дополнительные затраты не требовались. Тем не менее, часть денег пайщиков по подложным основаниям была переведена на счета юридических лиц, фактически не выполнявших никаких работ на данном объекте строительства, после чего обналичена. Как установлено в ходе следствия, от указанных преступных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Отмечается, что обвинение в мошенничестве предъявлено не в связи с приостановкой строительства «Бухты Квинс», а именно из-за хищения средств пайщиков под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных.

Следователи ближайшее время намерены предъявить соответствующее обвинение еще двум лицам, совместно с которыми действовала обвиняемая.