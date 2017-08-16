Пожар произошёл на крупном заводе в Челябинске
Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
Пожар произошёл на одном из крупных заводов Челябинска утром 16 августа, сообщают в
Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу в 7:46, пламя охватило площадь в 300 квадратных метров.
«Горит транспортерная лента в цехе по производству ферросплавов. Объявлен повышенный ранг пожара. На тушение подано 4 ствола “Б”, работает 4 звена газодымозащиты», — уточнили в ведомстве.
В тушении задействованы 54 человека и 17 единиц техники.