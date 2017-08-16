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07:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пожар произошёл на крупном заводе в Челябинске

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Пожар произошёл на одном из крупных заводов Челябинска утром 16 августа, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу в 7:46, пламя охватило площадь в 300 квадратных метров.

«Горит транспортерная лента в цехе по производству ферросплавов. Объявлен повышенный ранг пожара. На тушение подано 4 ствола “Б”, работает 4 звена газодымозащиты», — уточнили в ведомстве.

В тушении задействованы 54 человека и 17 единиц техники.

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