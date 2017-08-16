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07:49 (мск), источник: Newslab.ru

Директор районного МУПа незаконно присвоил муниципальное жилье

Директор МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный Ужурского района при содействии главы поселка незаконно приватизировал муниципальную квартиру.

Источник: РИА "Новости"

Директор МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный Ужурского района незаконно приватизировал муниципальную квартиру, сообщает прокуратура Красноярского края.

По информации ведомства, в 2015 году руководитель МУПа заключил с главой поселка договор социального найма квартиры, находящейся в муниципальной собственности, не являясь при этом малоимущим и нуждающимся в жилье, что не соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ.

После передачи квартиры дочери, жилье было приватизировано.

Материалы проверки переданы в районный отдел ГСУ Следственного комитета РФ для решения о возбуждении уголовного дела.

По данным системы «Контур. Фокус» директором МУПа ЖКХ ЗАТО п. Солнечный является Рамиль Шайхиев, баллотировавшийся в 2015 году в депутаты поссовета от партии «Единая Россия».

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