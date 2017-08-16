Директор районного МУПа незаконно присвоил муниципальное жилье
Директор МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный Ужурского района при содействии главы поселка незаконно приватизировал муниципальную квартиру.
Директор МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный Ужурского района при содействии главы поселка незаконно приватизировал муниципальную квартиру.
Директор МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный Ужурского района незаконно приватизировал муниципальную квартиру, сообщает прокуратура Красноярского края.
По информации ведомства, в 2015 году руководитель МУПа заключил с главой поселка договор социального найма квартиры, находящейся в муниципальной собственности, не являясь при этом малоимущим и нуждающимся в жилье, что не соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ.
После передачи квартиры дочери, жилье было приватизировано.
Материалы проверки переданы в районный отдел ГСУ Следственного комитета РФ для решения о возбуждении уголовного дела.
По данным системы «Контур. Фокус» директором МУПа ЖКХ ЗАТО п. Солнечный является Рамиль Шайхиев, баллотировавшийся в 2015 году в депутаты поссовета от партии «Единая Россия».