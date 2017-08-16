Директор районного МУПа незаконно присвоил муниципальное жилье

По информации ведомства, в 2015 году руководитель МУПа заключил с главой поселка договор социального найма квартиры, находящейся в муниципальной собственности, не являясь при этом малоимущим и нуждающимся в жилье, что не соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ.