Житель Кизела отправится в колонию за то, что дважды сел за руль пьяным

В Кизеле вынесли приговор пьяному водителю.

41-летний мужчина дважды был задержан за рулём в нетрезвом виде.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в июне сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21102. Водитель управлял машиной в пьяном виде. Результаты теста показали показали, что в выдыхаемом им воздухе содержится 1,17 мг/л абсолютного этилового спирта. Нарушителя доставили в дежурную часть.

При проверке выяснилось, что мужчина уже имеет судимость за пьяную езду. В Первый раз суд приговорил его к обязательным работам и лишил прав управлять автомобилем на 2 года и 10 месяцев.

За повторное нарушение суд вынес более суровый приговор: шесть в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.