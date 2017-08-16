Житель Кизела отправится в колонию за то, что дважды сел за руль пьяным
Три года ему нельзя будет садиться за руль.
Три года ему нельзя будет садиться за руль.
В Кизеле вынесли приговор пьяному водителю.
41-летний мужчина дважды был задержан за рулём в нетрезвом виде.
Как рассказали в
При проверке выяснилось, что мужчина уже имеет судимость за пьяную езду. В Первый раз суд приговорил его к обязательным работам и лишил прав управлять автомобилем на 2 года и 10 месяцев.
За повторное нарушение суд вынес более суровый приговор: шесть в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.
Приговор вступил в законную силу.