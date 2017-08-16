Чиновница из Башкирии ответит перед судом за вождение в нетрезвом виде
В Учалинском районе Башкирии 29-летний депутат Миндякского сельсовета ответит перед судом за вождение в пьяном виде, сообщает Прокуратура РБ.
В Учалинском районе Башкирии 29-летний депутат Миндякского сельсовета ответит перед судом за вождение в пьяном виде, сообщает Прокуратура РБ.
По версии следствия, в июне этого года водитель в пьяном виде села за руль и поехала по селу Миндяк. Автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, женщине было предложено пройти проверку на содержание алкоголя в организме, от которой она отказалась. При этом депутат ранее уже привлекалась к аналогичной ответственности.
В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело, обвиняемая признала свою вину полностью.