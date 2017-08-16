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08:20 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане руководитель турфирмы обманула желающих отдохнуть на 10 млн тенге

Следственным отделом УВД района «Сарыарка» ДВД Астаны расследуется уголовное правонарушение в отношении ТОО «Анмар Тур» по факту мошенничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Источник: Zakon.kz

«В полицию поступили три обращения граждан о привлечении руководителя ТОО “Анмар Тур” к уголовной ответственности, которая путем предоставления туристических путевок обманным путем завладела денежными средствами граждан на общую сумму более 10 млн тенге», — сообщили в полиции.

В настоящее время следственным отделом УВД района Сарыарка ДВД Астаны проводится досудебное расследование по статье 190 («мошеничество в крупном размере») УК РК.

Полиция обращается к казахстанцам, пострадавшим от мошеннических действий руководителя ТОО «Анмар Тур» — позвонить по телефонам 8 (7172) 71−66−52, 8 747 456 68 38, 8 702 777 23 03 или по телефону «102».

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