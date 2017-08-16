В Астане руководитель турфирмы обманула желающих отдохнуть на 10 млн тенге

Источник: Zakon.kz

«В полицию поступили три обращения граждан о привлечении руководителя ТОО “Анмар Тур” к уголовной ответственности, которая путем предоставления туристических путевок обманным путем завладела денежными средствами граждан на общую сумму более 10 млн тенге», — сообщили в полиции.

В настоящее время следственным отделом УВД района Сарыарка ДВД Астаны проводится досудебное расследование по статье 190 («мошеничество в крупном размере») УК РК.