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08:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Советском районе Новосибирска перевернулся Mercedes

ДТП произошло около часа ночи на улице Речкуновской у дома № 15 к.1, сообщили в Службе аварийных комиссаров «Альянс».

Источник: Вести - Новосибирск

В Советском районе Новосибирска перевернулся «Mercedes». Инцидент произошел в час ночи на улице Речкуновской у дома № 15 к.1, рассказали в Службе аварийных комиссаров «Альянс».

Водитель ехал со стороны Бердска в сторону улицы Лесосечной. Автолюбитель решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра. Во время разворота в него врезалась «Toyota».

От удара «Mercedes» отлетел в отбойник и перевернулся.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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