В Советском районе Новосибирска перевернулся «Mercedes». Инцидент произошел в час ночи на улице Речкуновской у дома № 15 к.1, рассказали в Службе аварийных комиссаров «Альянс».

Водитель ехал со стороны Бердска в сторону улицы Лесосечной. Автолюбитель решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра. Во время разворота в него врезалась «Toyota».