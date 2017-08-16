В Советском районе Новосибирска перевернулся Mercedes
ДТП произошло около часа ночи на улице Речкуновской у дома № 15 к.1, сообщили в Службе аварийных комиссаров «Альянс».
ДТП произошло около часа ночи на улице Речкуновской у дома № 15 к.1, сообщили в Службе аварийных комиссаров «Альянс».
В Советском районе Новосибирска перевернулся «Mercedes». Инцидент произошел в час ночи на улице Речкуновской у дома № 15 к.1, рассказали в Службе аварийных комиссаров «Альянс».
Водитель ехал со стороны Бердска в сторону улицы Лесосечной. Автолюбитель решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра. Во время разворота в него врезалась «Toyota».
От удара «Mercedes» отлетел в отбойник и перевернулся.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Обстоятельства происшествия выясняются.