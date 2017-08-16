Главу Лысьвы будут судить за коррупцию

Глава обвиняется согласно п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следователи считают, что 1 декабря 2014 года, из популистских соображений, Шувалов подписал разрешения на ввод в эксплуатацию двух недостроенных домов жилых домов в городе.

Экспертиза показала, что эти дома не соответствуют требованиям техрегламентов о безопасности зданий и сооружений. Дефекты неустранимы и носят критический характер: попросту говоря, дома могут рухнуть.

Превысив полномочия и подписав акты ввода, Шувалов, по мнению следствия, дал основание для оплаты строительных работ, что и было сделано. Получив деньги, застройщик отказался достраивать дома. Администрации города пришлось заключать договора с другими подрядчиками и дополнительно оплачивать доделку зданий.