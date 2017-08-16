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08:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Главу Лысьвы будут судить за коррупцию

ПЕРМЬ, 16 августа, ФедералПресс. В Лысьве следственный отдел завершил расследование уголовного дела против главы города Виталия Шувалова, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Глава обвиняется согласно п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следователи считают, что 1 декабря 2014 года, из популистских соображений, Шувалов подписал разрешения на ввод в эксплуатацию двух недостроенных домов жилых домов в городе.

Экспертиза показала, что эти дома не соответствуют требованиям техрегламентов о безопасности зданий и сооружений. Дефекты неустранимы и носят критический характер: попросту говоря, дома могут рухнуть.

Превысив полномочия и подписав акты ввода, Шувалов, по мнению следствия, дал основание для оплаты строительных работ, что и было сделано. Получив деньги, застройщик отказался достраивать дома. Администрации города пришлось заключать договора с другими подрядчиками и дополнительно оплачивать доделку зданий.

Итог дела таков. Деньги из бюджета города — 66 млн рублей — потрачены были на покупку 45 квартир в негодных домах. На достройку которых пришлось потратить дополнительно еще более 3,4 млн рублей. Уголовное дело против Шувалова отправлено в суд.

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