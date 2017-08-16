Ещё 99 млн рублей выделено для пострадавших от паводков в Приморье
9,9 тыс. пострадавших от паводков приморцев получат по 10 тысяч рублей компенсации из федерального бюджета. На эти цели выделено 99 млн рублей, сообщила в
9,9 тыс. пострадавших от паводков приморцев получат по 10 тысяч рублей компенсации из федерального бюджета. На эти цели выделено 99 млн рублей, сообщила в
«Составляем списки граждан на выплату средств из федерального бюджета — 99 млн рублей», — цитирует
Сейчас идут выплаты пострадавшим из резервного фонда Приморья. Накануне губернатор Владимир Миклушевский подписал постановление о выделении ещё 13,6 млн рублей для 898 пострадавших. Ранее уже было выплачено из регионального бюджета 5,9 млн рублей компенсаций. Размер выплаты в зависимости от ущерба составит 10, 50 или 100 тыс. рублей.
Наводнение, вызванное проходящим мимо Приморья тайфуном Noru, затронуло 34 населённых пункта. На данный момент остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в Уссурийске.