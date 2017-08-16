Ещё 99 млн рублей выделено для пострадавших от паводков в Приморье

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«Составляем списки граждан на выплату средств из федерального бюджета — 99 млн рублей», — цитирует пресс-служба директора департамента труда и социального развития края Лилию Лаврентьеву. По её словам, уже поступили заявки от трех муниципалитетов: Уссурийска, Михайловского и Надеждинского районов.

Сейчас идут выплаты пострадавшим из резервного фонда Приморья. Накануне губернатор Владимир Миклушевский подписал постановление о выделении ещё 13,6 млн рублей для 898 пострадавших. Ранее уже было выплачено из регионального бюджета 5,9 млн рублей компенсаций. Размер выплаты в зависимости от ущерба составит 10, 50 или 100 тыс. рублей.