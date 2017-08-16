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08:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Шелеховском районе медведь откусил руку пьяному мужчине, который попытался его покормить

В Шелеховском районе медведь, который содержался в придорожном кафе, откусил руку пьяному посетителю.

Как 16 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о срочной госпитализации 42-летнего посетителя одного из придорожных кафе, который был доставлен на операционный стол с травматической ампутацией правой руки.

Как выяснилось, незадолго до случившегося местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через забор, чтобы покормить находящихся за ограждением троих взрослых медведей. Мужчина просунул руку в клетку, и ее внезапно схватил один из хищников. Отбить пострадавшего от набросившихся хищников смог только бармен заведения, после чего на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада медиков. По данному факту проводится проверка.

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