В Шелеховском районе медведь откусил руку пьяному мужчине, который попытался его покормить
В Шелеховском районе медведь, который содержался в придорожном кафе, откусил руку пьяному посетителю.
В Шелеховском районе медведь, который содержался в придорожном кафе, откусил руку пьяному посетителю.
Как 16 августа 2017 года сообщила
Как выяснилось, незадолго до случившегося местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через забор, чтобы покормить находящихся за ограждением троих взрослых медведей. Мужчина просунул руку в клетку, и ее внезапно схватил один из хищников. Отбить пострадавшего от набросившихся хищников смог только бармен заведения, после чего на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада медиков. По данному факту проводится проверка.