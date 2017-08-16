Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Крупные спекулянты приготовились к значительному снижению доллара
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
В США предложили отдать Украину "на растерзание" РФ - СМИ
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Тень Земли
11Мрамор Микеланджело
08:46 (мск), источник: УралПолит.ру

Руководитель салона в Березовском обманул автолюбителей на 36 миллионов

БЕРЕЗОВСКИЙ, 16 августа, ИА УралПолит.Ru. Заместитель прокурора Свердловской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора автосалона, который похитил чужое имущество.

По версии следствия, в период с сентября 2014 года по январь 2015 года сотрудники ООО «Авто Элита» и ООО «Автосалон Союз», фактическим руководителем которых являлся обвиняемый, торговали автомобилями, заключая договоры на продажу.

Однако после продажи машин их владельцы, по распоряжению обвиняемого, не знали, что их машина продана. Полученные деньги злоумышленник использовал их для увеличения оборотных средств компании и развития бизнеса. В итоге от действий предпринимателя пострадали 135 человек, а ущерб составил свыше 36 миллионов рублей.

Кроме того, с января по март 2015 года руководитель автосалона выплатить деньги от продажи машин, и имея в распоряжении деньги для выплаты обманом похитил свыше 14 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителя Ирбита приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за пьяное вождение
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Рогозин анонсировал два следующих запуска с «Восточного»
Социологи рассказали, как часто россияне употребляют алкоголь
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь