Руководитель салона в Березовском обманул автолюбителей на 36 миллионов

По версии следствия, в период с сентября 2014 года по январь 2015 года сотрудники ООО «Авто Элита» и ООО «Автосалон Союз», фактическим руководителем которых являлся обвиняемый, торговали автомобилями, заключая договоры на продажу.

Однако после продажи машин их владельцы, по распоряжению обвиняемого, не знали, что их машина продана. Полученные деньги злоумышленник использовал их для увеличения оборотных средств компании и развития бизнеса. В итоге от действий предпринимателя пострадали 135 человек, а ущерб составил свыше 36 миллионов рублей.