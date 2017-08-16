В Магнитогорске на ходу загорелась иномарка

Как сообщает «Уралинформбюро», буквально сразу после того, как люди сумели покинуть машину, салон полностью охватило пламя. По словам участника происшествия Артема Гильмиярова, по предварительной версии замкнуло провода аудиосистемы в задней части машины. Мотор автомобиля не пострадал: мимо инцидента проехала пожарная машина-лестница, которая сразу отправила оперативное сообщение коллегам-спасателями.