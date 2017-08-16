В Магнитогорске на ходу загорелась иномарка
МАГНИТОГОРСК, 16 августа, ФедералПресс. В Магнитогорске на ходу загорелся «Шевроле Ланос». В нем находились водитель и пассажирка с семилетним ребенком.
МАГНИТОГОРСК, 16 августа, ФедералПресс. В Магнитогорске на ходу загорелся «Шевроле Ланос». В нем находились водитель и пассажирка с семилетним ребенком.
Как сообщает «Уралинформбюро», буквально сразу после того, как люди сумели покинуть машину, салон полностью охватило пламя. По словам участника происшествия Артема Гильмиярова, по предварительной версии замкнуло провода аудиосистемы в задней части машины. Мотор автомобиля не пострадал: мимо инцидента проехала пожарная
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«ФедералПресс» напоминает: недавно на трассе Краснодар — Майкоп в аварии загорелись два автомобиля. В результате трое людей сгорели заживо.