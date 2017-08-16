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08:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Магнитогорске на ходу загорелась иномарка

МАГНИТОГОРСК, 16 августа, ФедералПресс. В Магнитогорске на ходу загорелся «Шевроле Ланос». В нем находились водитель и пассажирка с семилетним ребенком.

Как сообщает «Уралинформбюро», буквально сразу после того, как люди сумели покинуть машину, салон полностью охватило пламя. По словам участника происшествия Артема Гильмиярова, по предварительной версии замкнуло провода аудиосистемы в задней части машины. Мотор автомобиля не пострадал: мимо инцидента проехала пожарная машина-лестница, которая сразу отправила оперативное сообщение коллегам-спасателями.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что тушили возгорание 6 сотрудников ведомства и 2 единицы техники.

«ФедералПресс» напоминает: недавно на трассе Краснодар — Майкоп в аварии загорелись два автомобиля. В результате трое людей сгорели заживо.

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