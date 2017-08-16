Пожарные справились с огнем на ЧЭМК
На ОАО «ЧЭМК» ликвидировали открытое горение.
На ОАО «ЧЭМК» ликвидировали открытое горение.
Пожарные справились с огнем к 8:58, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Напомним, ЧП произошло сегодня утром, 15 августа. В цеху № 7 по производству ферросплавов загорелась транспортерная лента.
«На тушении задействовано 56 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 47 человек, 16 единиц техники», — уточнили в ГУ МЧС региона.
Огнеборцам удалось локализовать пламя на площади 700 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.