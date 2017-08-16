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09:01 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пожарные справились с огнем на ЧЭМК

На ОАО «ЧЭМК» ликвидировали открытое горение.

Пожарные справились с огнем к 8:58, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, ЧП произошло сегодня утром, 15 августа. В цеху № 7 по производству ферросплавов загорелась транспортерная лента.

«На тушении задействовано 56 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 47 человек, 16 единиц техники», — уточнили в ГУ МЧС региона.

Огнеборцам удалось локализовать пламя на площади 700 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.

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