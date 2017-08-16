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10:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Иномарка с подростком за рулем сбила ребенка на самокате в Ростове

Иномарка с 15-летним подростком за рулем сбила ребенка на самокате в Ростове.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, ДТП произошло 15 августа в одном из дворов на проспекте 40-летия Победы.

По предварительным данным, автомобиль Kia Rio, которым управлял подросток, севший за руль без ведома родителей, сбила катавшегося на самокате семилетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок с травмами был доставлен в больницу. Несовершеннолетний водитель с места происшествия скрылся, однако правоохранители за несколько часов нашли его.

В настоящее время решается вопрос о привлечении подростка к уголовной ответственности, а его родителей — к административной.

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