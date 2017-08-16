Страшный пожар в Башкирии: от ожогов в скорой погиб ребенок
В Стерлитамаке произошел серьезный пожар, сообщает МЧС по РБ.
В Стерлитамаке произошел серьезный пожар, сообщает МЧС по РБ.
Предварительно, возгорание произошло во втором подъезде дома № 20 по проспекту Октября. Сообщение о пожаре поступило в полшестого утра. На тушение ушло два часа. Как выяснилось, пожар начался в однокомнатной квартире.
Несмотря на все усилия, врачам и пожарным не удалось спасти ребенка, который скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Также пострадали и были госпитализированы его мать и еще одна женщина.
Пожарные эвакуировали из горящего здания 36 человек, 6 из которых — дети. О пострадавших пока ничего не известно. На месте работают дознаватели, причина пожара выясняется.