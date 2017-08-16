Горячую линию открыли в Иркутской области из-за эпидемии вируса Коксаки в Турции
Отдохнувшие в республике жители Приангарья могут обращаться за консультацией в региональный Роспотребнадзор.
Отдохнувшие в республике жители Приангарья могут обращаться за консультацией в региональный Роспотребнадзор.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области открыло горячую линию в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Турции. Звонки принимаются по телефону: 8−800−350−26−86 (звонок бесплатный), за консультацией потребители могут обращаться в ведомство по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 8. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Обращаем внимание, что при ухудшении самочувствия во время отдыха, либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей.
В обращении нужно указывать следующие данные:
— период нахождения в Турции;.
— дата ухудшения самочувствия;.
— симптомы заболевания;.
— контактные данные;.
— место отдыха, отель;.
— дата возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения);.
— состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись);.
— обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении;.
— наименование туроператора;.
— наименование страховой компании.
Напомним, управление Роспотребнадзора сочло условия в провинции Анталья небезопасными
Справка: Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция, хорошо сохраняющаяся в воде. Распространяется