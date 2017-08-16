Горячую линию открыли в Иркутской области из-за эпидемии вируса Коксаки в Турции

Источник: IrkutskMedia.ru

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области открыло горячую линию в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Турции. Звонки принимаются по телефону: 8−800−350−26−86 (звонок бесплатный), за консультацией потребители могут обращаться в ведомство по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 8. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Обращаем внимание, что при ухудшении самочувствия во время отдыха, либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей.

В обращении нужно указывать следующие данные:

— период нахождения в Турции;.

— дата ухудшения самочувствия;.

— симптомы заболевания;.

— контактные данные;.

— место отдыха, отель;.

— дата возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения);.

— состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись);.

— обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении;.

— наименование туроператора;.

— наименование страховой компании.

Напомним, управление Роспотребнадзора сочло условия в провинции Анталья небезопасными из-за эпидемии вируса Коксаки. В связи с этим Ростуризм объяснил, как вернуть деньги за путевки в Турцию, если кто-то решит отказаться от отдыха из-за угрозы заражения вирусом. Как отметили в ведомстве, турфирмы обязаны возместить всю стоимость путевки. Если отпускник начал путешествие, но передумал ему вернут только стоимость услуг, которыми он не успел воспользоваться.