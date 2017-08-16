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08:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Покровке скорая не смогла проехать из-за припаркованного автомобиля

Водитель черной иномарки бросил машину в проезде.

В микрорайоне Покровском карета скорой помощи не смогла проехать на вызов из-за автомобиля, который бросили на проезде. Черный автомобиль Toyota Vitz заблокировал проезд к дому по ул. Чернышевского, 81. Инцидент произошел 16 августа. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель припарковал машину и ушел заниматься своими делами. На записи видно, как спецмашина с включенными проблесковыми маячками подъехала к углу дома и уперлась в черную иномарку.

Водитель скорой вышел из машины и начал махать руками, требуя освободить проезд. Однако мужчине в итоге пришлось искать другой путь к дому, объезжая его с другой стороны. Успела ли скорая помочь пациенту, пока неизвестно.

«Вот такие личности и паркуются на два парковочных места посреди пустой парковки, на местах для инвалидов, а защитники всегда говорят — никому же не помешала. Если человек ведет себя по-свински в элементарных ситуациях, то вот вам и итог, так будет везде», — написал один из интернет-комментаторов, осудив поступок водителя.

По словам местных жителей, такая ситуация в микрорайоне Покровском наблюдается не впервые. Автомобилисты часто загораживают проезды, предполагая, что за несколько минут никаких экстренных ситуаций произойти не может.

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