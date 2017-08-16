В Покровке скорая не смогла проехать из-за припаркованного автомобиля
Водитель черной иномарки бросил машину в проезде.
Водитель черной иномарки бросил машину в проезде.
В микрорайоне Покровском карета скорой помощи не смогла проехать на вызов
По словам очевидцев, водитель припарковал машину и ушел заниматься своими делами. На записи видно, как спецмашина с включенными проблесковыми маячками подъехала к углу дома и уперлась в черную иномарку.
Водитель скорой вышел из машины и начал махать руками, требуя освободить проезд. Однако мужчине в итоге пришлось искать другой путь к дому, объезжая его с другой стороны. Успела ли скорая помочь пациенту, пока неизвестно.
«Вот такие личности и паркуются на два парковочных места посреди пустой парковки, на местах для инвалидов, а защитники всегда говорят — никому же не помешала. Если человек ведет себя
По словам местных жителей, такая ситуация в микрорайоне Покровском наблюдается не впервые. Автомобилисты часто загораживают проезды, предполагая, что за несколько минут никаких экстренных ситуаций произойти не может.