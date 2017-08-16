В Омской области задержали рецидивиста, избившего жену топором

В управлении пояснили, что ранее судимый за убийство сына и другие преступления 55-летний житель села Азово неоднократно избивал свою супругу на бытовой почве, однако женщина, боясь угроз и еще более жестокого обращения со стороны мужа, не сообщала об истязаниях в правоохранительные органы.

«Подозреваемый 1 августа 2017 года в очередной раз обухом топора жестоко избил супругу, причинив открытый перелом бедренной кости и другие телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья. За мать пытался вступиться 30-летний сын потерпевшей, однако подозреваемый, применяя насилие, привязал его к стулу, лишив свободы передвижения, после чего скрылся с места преступления», — сообщили в СК.

По данным следствия, на крики о помощи пришли соседи, которые на полу обнаружили женщину без сознания и вызвали скорую помощь. Ее удалось спасти, сейчас она лечится в больнице. На следующий день подозреваемый, дождавшись, когда сын ушел на работу, скрывая следы преступления, поджег дом и в течение нескольких дней прятался в различных местах на территории Азовского района.

«Благодаря совместным грамотно проведенным следственным и оперативным мероприятиям подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.