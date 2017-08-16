Размытую дорогу до Кукана продолжают приводить в порядок
Несмотря на то, что не все работы завершены, трасса открыта для движения.
Несмотря на то, что не все работы завершены, трасса открыта для движения.
В Хабаровском районе рабочие продолжают восстановительные работы на участке трассы «Биробиджан — Кукан». Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня»,
— Ведется отсыпка дорожного полотна, рабочие приводят в порядок мостовые переходы, их там несколько и они требуют восстановления. В данный момент уровень упал и поэтому у рабочих есть возможность закончить работы. В настоящее время трасса открыта для движения транспорта, — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник
Сейчас ситуация в поселке стабильная.