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08:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Размытую дорогу до Кукана продолжают приводить в порядок

Несмотря на то, что не все работы завершены, трасса открыта для движения.

В Хабаровском районе рабочие продолжают восстановительные работы на участке трассы «Биробиджан — Кукан». Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», из-за того, что автомобильную дорогу размыло, Кукан оказался отрезанным от внешнего мира. Оказать населенному пункту помощь поручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

 — Ведется отсыпка дорожного полотна, рабочие приводят в порядок мостовые переходы, их там несколько и они требуют восстановления. В данный момент уровень упал и поэтому у рабочих есть возможность закончить работы. В настоящее время трасса открыта для движения транспорта, — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова. Напомним, размыв дороги произошел из-за резкого подъема уровня воды в болотных марях. В Кукане был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас ситуация в поселке стабильная.

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