В Иркутске задержали мужчин, поставивших у здания облправительства гробы

В Иркутске задержаны двое мужчин, которые устроили несанкционированную акцию у здания правительства региона — выставили на площади четыре бутафорских гроба в знак напоминания о трагедии, произошедшей год назад в Черемховском интернате для детей-инвалидов, сообщают в пресс-службе областного ГУМВД.

«Полиция проверила ящики на предмет взрывчатых веществ. Ящики оказались пустыми. На площади были задержаны двое мужчин 27 и 35 лет. Их препроводили в отделение полиции, где будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности», — говорится в сообщении.