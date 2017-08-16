В Иркутске задержали мужчин, поставивших у здания облправительства гробы
Несанкционированная акция была приурочена жертвам кишечной инфекции.
Несанкционированная акция была приурочена жертвам кишечной инфекции.
В Иркутске задержаны двое мужчин, которые устроили несанкционированную акцию у здания правительства региона — выставили на площади четыре бутафорских гроба в знак напоминания о трагедии, произошедшей год назад в Черемховском интернате для
«Полиция проверила ящики на предмет взрывчатых веществ. Ящики оказались пустыми. На площади были задержаны двое мужчин 27 и 35 лет. Их препроводили в отделение полиции, где будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Летом 2016 года более половины воспитанников психоневрологического интерната в Черемхово пострадали от вспышки кишечной инфекции. Четверо детей умерли. В связи с этим Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.