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08:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутске задержали мужчин, поставивших у здания облправительства гробы

Несанкционированная акция была приурочена жертвам кишечной инфекции.

В Иркутске задержаны двое мужчин, которые устроили несанкционированную акцию у здания правительства региона — выставили на площади четыре бутафорских гроба в знак напоминания о трагедии, произошедшей год назад в Черемховском интернате для детей-инвалидов, сообщают в пресс-службе областного ГУМВД.

«Полиция проверила ящики на предмет взрывчатых веществ. Ящики оказались пустыми. На площади были задержаны двое мужчин 27 и 35 лет. Их препроводили в отделение полиции, где будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Летом 2016 года более половины воспитанников психоневрологического интерната в Черемхово пострадали от вспышки кишечной инфекции. Четверо детей умерли. В связи с этим Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

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