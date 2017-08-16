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08:53 (мск), источник: Восток Медиа

Барак напротив мэрии Хабаровска подожгли и потушили

Предварительной причиной пожара назвали детскую шалость.

Источник: Восток Медиа

В краевой столице произошёл пожар в нежилой части барака, расположенного через дорогу от здания мэрии. Сотрудники МЧС предполагают, что пристройку подожгли подростки, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Барак загорелся в среду днём. В результате происшествия никто не пострадал — горела необитаемая часть строения.

«Загорелся мусор в двухэтажном деревянном бараке на площади 25 квадратных метров. По предварительным данным, имел место поджог. Двери в здании заколочены, доступ туда отсутствует как таковой — скорее всего, ребятня баловалась. На ликвидацию открытого горения потребовалось десять минут. Сейчас пожарные занимаются разборкой конструкции», — сообщил корреспонденту агентства начальник караула 1-й пожарно-спасательной части 21-го отряда Егор Шорохов.

Сотрудники МЧС не обнаружили следов пребывания маргиналов в пристройке. Жители барака рассказали, что это не первый случай пожара в их доме. Несколько лет назад он уже горел.

«Примерно около 14:00 я шла с работы и почувствовала запах гари. Зашла домой, минут через 15 выглянула в окно и увидела, что пожарные уже приехали. Я не знаю, кто их вызвал. Горела та часть дома, которую два года назад уже тушили. С тех пор всё так и стоит, только подъезды заколочены. Администрация никаких мер не хочет по этому поводу предпринимать», — прокомментировала случившееся местная жительница Светлана Александрова.

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