Барак напротив мэрии Хабаровска подожгли и потушили
Предварительной причиной пожара назвали детскую шалость.
Предварительной причиной пожара назвали детскую шалость.
В краевой столице произошёл пожар в нежилой части барака, расположенного через дорогу от здания мэрии. Сотрудники МЧС предполагают, что пристройку подожгли подростки, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Барак загорелся в среду днём. В результате происшествия никто не пострадал — горела необитаемая часть строения.
«Загорелся мусор в двухэтажном деревянном бараке на площади 25 квадратных метров. По предварительным данным, имел место поджог. Двери в здании заколочены, доступ туда отсутствует как таковой — скорее всего, ребятня баловалась. На ликвидацию открытого горения потребовалось десять минут. Сейчас пожарные занимаются разборкой конструкции», — сообщил корреспонденту агентства начальник караула 1-й
Сотрудники МЧС не обнаружили следов пребывания маргиналов в пристройке. Жители барака рассказали, что это не первый случай пожара в их доме. Несколько лет назад он уже горел.
«Примерно около 14:00 я шла с работы и почувствовала запах гари. Зашла домой, минут через 15 выглянула в окно и увидела, что пожарные уже приехали. Я не знаю, кто их вызвал. Горела та часть дома, которую два года назад уже тушили. С тех пор всё так и стоит, только подъезды заколочены. Администрация никаких мер не хочет по этому поводу предпринимать», — прокомментировала случившееся местная жительница Светлана Александрова.