«Вице-мэр Хабаровска» пытался поживиться за счёт местного бара
Телефонные мошенники теперь представляются сотрудниками администрации города.
Телефонные мошенники теперь представляются сотрудниками администрации города.
В Хабаровске активизировались телефонные мошенники. Теперь их жертвами становятся владельцы питейных заведений. Злоумышленники представляются сотрудниками городской администрации, сначала просят приобрести элитный алкоголь для «первых лиц», а затем требуют перевести им деньги.
Администратор одного из баров дальневосточной столицы Эдуард Таратута рассказал, что ему позвонил мужчина, представился
«Я ответил, что у нас такого алкоголя нет. Тогда он попросил купить его в магазине. Давил на то, что приедет вместе с мэром. Зарядил кухню на готовку и попросил знакомых узнать, не “развод” ли это и в городе ли мэр. Всё затянулось, он перезвонил и сказал, что в магазине неподалёку для нас приготовили посылку с коньяком, конфетами и закуской. Нужно было только забрать её», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Эдуард Таратута.
Когда сотрудник бара пришёл в магазин, всё тот же голос в трубке спросил, имеется ли в помещении терминал, с помощью которого можно пополнить
«Я перезвонил мошенникам и решил взять их “на понт” — спросил у мужчины, будет ли с ним мэр, потому что мы хотим подарить ему фирменную футболку. Мне ответили, что обязательно будет. Я положил трубку и просто перестал отвечать на его звонки. Номер был не местный», — отметил Эдуард Таратута.
В полицию администратор бара обращаться не стал, посчитав, что стражи правопорядка в такой ситуации не помогут. А вот другой хабаровчанин, который отдал мошенникам 11 тысяч рублей, хотел написать заявление, однако его предупредили, что шансов вернуть деньги нет.
Максиму Кадакину такой же «телефонист» предложил поработать оператором на корпоративе местного управления ГИБДД, поскольку у штатного сотрудника якобы сломалась камера. Выехать на место требовалось срочно, а по пути нужно было купить коньяк и конфеты. Вскоре «заказ» был отменён, а Максима попросили перевести деньги на
«Это было полное погружение. Создавали атмосферу бурной деятельности на другом конце провода. Попросили сохранить чек, я перевёл деньги, потому что думал — в случае чего их можно будет вернуть. Понял, что меня “развели”, когда приехал на место, а трубку уже не брали. В полиции предупредили, что нет смысла писать заявление: операторы не дают данных о том, кто является владельцем
В полиции хабаровчан просят быть бдительнее и не поддаваться на подобные уловки. Первые подозрения должны возникнуть при виде телефонного номера звонящего: обычно мошенники «работают» из других регионов, часто — находясь в тюрьмах и колониях.
«При поступлении подобных звонков нужно постараться прервать контакт, прекратить разговор. Никогда и ни при каких обстоятельствах сотрудники силовых ведомств не будут просить купить им продукты или алкоголь, принести сотовый телефон. Сотрудники государственной власти к таким методам тоже не прибегают», — отметил старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.