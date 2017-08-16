Пять человек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в Усть-Илимске
В
В
Как 16 августа 2017 года сообщила
Вечером один из жильцов пятиэтажного дома почувствовал запах дыма, он сразу же сообщил о произошедшем в службу пожарной охраны. Прибывшие на место пожарные тут же установили, что причиной задымления является пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже. К этому моменту большинство жильцов уже покинули дом, однако пять человек с верхних этажей ждали помощи спасателей, потому что
Благодаря бдительности соседей и своевременному сообщению о возгорании удалось не только избежать распространения пожара на другие квартиры, но и спасти вторую комнату горящей квартиры. В результате пожара повреждена мебель на площади 5 кв. метров и бытовая техника.
Причину пожара предстоит выяснить экспертам, но уже на первоначальном этапе специалисты выдвигают версию — неосторожное обращение с огнем. Хозяин квартиры неоднократно курил в помещении. Однако не исключается и электротехническая причина.