Пять человек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в Усть-Илимске

Вечером один из жильцов пятиэтажного дома почувствовал запах дыма, он сразу же сообщил о произошедшем в службу пожарной охраны. Прибывшие на место пожарные тут же установили, что причиной задымления является пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже. К этому моменту большинство жильцов уже покинули дом, однако пять человек с верхних этажей ждали помощи спасателей, потому что из-за густого едкого дыма самостоятельно спуститься по лестничным маршам единственного подъезда в доме они не могли. Пожарные надели на людей спасательные устройства и вывели их в безопасное место.