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10:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Спасатели призывают граждан быть внимательными на морском побережье

Сильный ветер способен спровоцировать чрезвычайные ситуации.

Служба спасения Анапы разместила предупреждение о возможности сильного отжимного ветра на побережье Черного моря.

«В частности, во время ветра нельзя использовать надувные плавсредства и катамараны, поскольку сильным ветром их может унести в открытое море», — сообщает служба спасения.

Напомним, на этой недели сотрудники Службы спасения вывезли на сушу 10-х туристов, которых унесло в море на катамаране.

В случаи возникновения ЧС следует звонить оперативному дежурному ЕДДС в Анапе: 3−20−94 или 051.

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