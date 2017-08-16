Спасатели призывают граждан быть внимательными на морском побережье
Сильный ветер способен спровоцировать чрезвычайные ситуации.
Сильный ветер способен спровоцировать чрезвычайные ситуации.
Служба спасения Анапы разместила предупреждение о возможности сильного отжимного ветра на побережье Черного моря.
«В частности, во время ветра нельзя использовать надувные плавсредства и катамараны, поскольку сильным ветром их может унести в открытое море», — сообщает служба спасения.
Напомним, на этой недели сотрудники Службы спасения вывезли на сушу 10-х туристов, которых унесло в море на катамаране.
В случаи возникновения ЧС следует звонить оперативному дежурному ЕДДС в Анапе: 3−20−94 или 051.