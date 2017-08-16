Частный дом сгорел в Володарском районе Нижегородской области из-за грозового разряда 15 августа

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Сообщение о пожаре в личном жилом доме в посёлке Голышево поступило в ЦУКС МЧС в 02:43. «Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, которые прибыли через пять минут после получения сообщения, происходило горение дома по всей площади», — говорится в сообщении. В результате пожара сгорел дом на площади 70 кв.метров. По предварительным данным, причиной пожара стало попадание грозового разряда.