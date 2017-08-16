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09:12 (мск), источник: Sputnik.md

Турецкие моряки спасли в Босфорском заливе румынского ученого

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Турецкие моряки спасли в Босфоре румынского исследователя, который на каяке по Черному морю направлялся из Румынии в Россию, передает РИА Новости с ссылкой на издание Daily Sabah.

Источник: Sputnik.md

По данным газеты, 51-летний Ширази Мариан из университета Яссы во вторник достиг Босфора, где из-за сильного течения потерял управление над каяком. Служба спасения пришла Мариану на помощь.

Как сообщается, румынский ученый отправился в путешествие для того, чтобы на основе измерений датчиков, прикрепленных к его телу, изучить влияние экстремальных условий на человеческий организм. Мариан начал путешествие около недели назад. Следующей остановкой после Турции должна стать Грузия. Ожидается, что в общей сложности он преодолеет около четырех тысяч километров на каяке.

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