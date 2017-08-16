Турецкие моряки спасли в Босфорском заливе румынского ученого

По данным газеты, 51-летний Ширази Мариан из университета Яссы во вторник достиг Босфора, где из-за сильного течения потерял управление над каяком. Служба спасения пришла Мариану на помощь.

Как сообщается, румынский ученый отправился в путешествие для того, чтобы на основе измерений датчиков, прикрепленных к его телу, изучить влияние экстремальных условий на человеческий организм. Мариан начал путешествие около недели назад. Следующей остановкой после Турции должна стать Грузия. Ожидается, что в общей сложности он преодолеет около четырех тысяч километров на каяке.