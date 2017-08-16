Пикетчикам Славянки посоветовали помочь землякам, пострадавшим от тайфуна
Сергей Овчинников: я не видел ни одного документа об открытии на территории Хасанского района вредных производств.
Сергей Овчинников: я не видел ни одного документа об открытии на территории Хасанского района вредных производств.
Власти Хасанского района в Приморье считают «дешёвым популизмом» прошедший накануне в Славянке митинг против угрозы распространения угольной пыли. Глава администрации посчитал крайне неуместным проводить пикет во время чрезвычайной ситуации, объявленной на пострадавшей от наводнения территории, информирует РИА «Восток-Медиа».
12 августа в Находке и Советской Гавани (Хабаровский край) прошли пикеты. Впервые к подобному методу гражданского волеизъявления прибегли в столице Хасанского района.
Впрочем, по мнению наблюдателей, информация об открытии «вредных производств» (и не только угольных терминалов) в
«Во-первых, я не видел ни одного реального документа, который говорил бы о грядущем открытии на территории Хасанского района
Зато могу дать совет организаторам прошедшего митинга. Если вы действительно переживаете за здоровье людей, за их благополучие, почему бы сейчас, когда в районе действует режим чрезвычайной ситуации, не направить свои силы на реальную помощь своим землякам?! На расчистку домов и дворов, на оказание всей возможной помощи? Это было бы реальным проявлением заботы о людях. Но, конечно, гораздо проще и удобнее заниматься дешёвым популизмом.
По мнению экономических экспертов, формируемый здесь