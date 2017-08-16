Пикетчикам Славянки посоветовали помочь землякам, пострадавшим от тайфуна

Источник: Восток Медиа

Власти Хасанского района в Приморье считают «дешёвым популизмом» прошедший накануне в Славянке митинг против угрозы распространения угольной пыли. Глава администрации посчитал крайне неуместным проводить пикет во время чрезвычайной ситуации, объявленной на пострадавшей от наводнения территории, информирует РИА «Восток-Медиа».

12 августа в Находке и Советской Гавани (Хабаровский край) прошли пикеты. Впервые к подобному методу гражданского волеизъявления прибегли в столице Хасанского района.

Поводом к народным волнениям послужило июньское сообщение Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) о старте проекта по созданию современных перегрузочных комплексов в Славянке. Сообщалось, в частности, что «впервые в ДФО планируется использовать только “закрытые” технологии на всех этапах перевалки и хранения навалочных грузов».

Впрочем, по мнению наблюдателей, информация об открытии «вредных производств» (и не только угольных терминалов) в юго-западном Приморье появляется не впервые. Глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников подробно изложил свою позицию по данному вопросу:

«Во-первых, я не видел ни одного реального документа, который говорил бы о грядущем открытии на территории Хасанского района каких-то вредных производств. Ну, нет сейчас в повестке таких проектов, облечённых в вид документов и предложений. Можно вспомнить 2013 год, тогда тоже активно протестовали против открытия каких-то неведомых «вредных производств». 4 года прошло, где они?

Зато могу дать совет организаторам прошедшего митинга. Если вы действительно переживаете за здоровье людей, за их благополучие, почему бы сейчас, когда в районе действует режим чрезвычайной ситуации, не направить свои силы на реальную помощь своим землякам?! На расчистку домов и дворов, на оказание всей возможной помощи? Это было бы реальным проявлением заботы о людях. Но, конечно, гораздо проще и удобнее заниматься дешёвым популизмом.

Во-вторых, к вопросам экологии нужно подходить вдумчиво и аккуратно. Безусловно, современные предприятия должны соответствовать всем природоохранным стандартам. Но, если послушать «экологических активистов», то, по их логике, все заводы и фабрики просто нужно закрыть. Хорошо, давайте всё закроем, и что дальше? Где люди работать будут и за счёт чего жить?