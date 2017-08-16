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10:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Ангарске врач-психиатр украла со счета пациентки 260 тыс. рублей

В Ангарске врач-психиатр украла со счета своей пациентки 260 тыс. рублей.

В Ангарске врач-психиатр украла со счета своей пациентки 260 тыс. рублей. Как 15 августа 2017 года сообщила пресс-служба Ангарского городского суда, с октября 2016 года по февраль 2017 года лечащий врач получила доступ к личному кабинету свой пациентки по программе «Сбербанк-Онлайн», подключив услугу к своему номеру телефона. За несколько месяцев подозреваемая перевела более 260 тысяч рублей со счета женщины на свой счет и распорядилась ими по своему усмотрению. Часть денежных средств была потрачена на нужды пациентки, по просьбе которой врач покупала для нее личные вещи, оплачивала коммунальные услуги и даже заказала и установила дверь в квартире.

Ангарский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении врача-психиатра ОГБЗ «Ангарской областной психиатрической больницы», подозреваемой в совершении кражи (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Предстоит установить, действительно ли украденные деньги были потрачены на нужды пациентки.

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