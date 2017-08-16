В Ангарске врач-психиатр украла со счета пациентки 260 тыс. рублей

В Ангарске врач-психиатр украла со счета своей пациентки 260 тыс. рублей. Как 15 августа 2017 года сообщила пресс-служба Ангарского городского суда, с октября 2016 года по февраль 2017 года лечащий врач получила доступ к личному кабинету свой пациентки по программе «Сбербанк-Онлайн», подключив услугу к своему номеру телефона. За несколько месяцев подозреваемая перевела более 260 тысяч рублей со счета женщины на свой счет и распорядилась ими по своему усмотрению. Часть денежных средств была потрачена на нужды пациентки, по просьбе которой врач покупала для нее личные вещи, оплачивала коммунальные услуги и даже заказала и установила дверь в квартире.