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09:30 (мск), источник: VN.ru

Спасатели искали ночью двух человек на станции метро «Сибирская»

Учения на новосибирской станции метро «Сибирская» прошли в ночь на 16 августа с участием сотрудников МЧС, метрополитена, центра медицины катастроф и аварийно-спасательных формирований.

Учения в метро проводятся регулярно, но каждая станция имеет свои особенности при ликвидации очага возгорания, а потому вводные данные постоянно меняются. Перед спасательными службами стоит задача рассмотреть все возможные варианты развития чрезвычайных происшествий, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

На этот раз сценарий был такой: от дежурного по станции поступило сообщение об обнаружении очага пожара, при экстренной эвакуации из технических помещений не вышли два сотрудника метрополитена.

Всего в учениях было задействовано 113 человек личного состава и 23 единицы техники. Помимо сотрудников экстренных служб и метрополитена, в учениях принимали участие статисты. Они изображали пассажиров метро, которые, согласно легенде, оказались в чрезвычайной ситуации.

«Сегодня учения были приближены к максимально реальным условиям. Главная цель — правильность и оперативность принимаемых решений. С данными задачами пожарные справились», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Роман Пекшев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новосибирские спасатели систематически проводят самые разнообразные учения. В июле они тренировались ликвидировать разлив нефтепродуктов на Оби. По легенде, нефтеналивная баржа получила пробоину днища, в результате чего в реку вылилось 240 тонн дизельного топлива. Локализовать пятно по нормативам нужно было за 4 часа.

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