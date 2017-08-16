Спасатели искали ночью двух человек на станции метро «Сибирская»
Учения на новосибирской станции метро «Сибирская» прошли в ночь на 16 августа с участием сотрудников МЧС, метрополитена, центра медицины катастроф и
Учения на новосибирской станции метро «Сибирская» прошли в ночь на 16 августа с участием сотрудников МЧС, метрополитена, центра медицины катастроф и
Учения в метро проводятся регулярно, но каждая станция имеет свои особенности при ликвидации очага возгорания, а потому вводные данные постоянно меняются. Перед спасательными службами стоит задача рассмотреть все возможные варианты развития чрезвычайных происшествий, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
На этот раз сценарий был такой: от дежурного по станции поступило сообщение об обнаружении очага пожара, при экстренной эвакуации из технических помещений не вышли два сотрудника метрополитена.
Всего в учениях было задействовано 113 человек личного состава и 23 единицы техники. Помимо сотрудников экстренных служб и метрополитена, в учениях принимали участие статисты. Они изображали пассажиров метро, которые, согласно легенде, оказались в чрезвычайной ситуации.
«Сегодня учения были приближены к максимально реальным условиям. Главная цель — правильность и оперативность принимаемых решений. С данными задачами пожарные справились», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника управления организации пожаротушения и проведения
Новосибирские спасатели систематически проводят самые разнообразные учения. В июле они тренировались ликвидировать разлив нефтепродуктов на Оби. По легенде, нефтеналивная баржа получила пробоину днища, в результате чего в реку вылилось 240 тонн дизельного топлива. Локализовать пятно по нормативам нужно было за 4 часа.