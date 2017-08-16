Спасатели искали ночью двух человек на станции метро «Сибирская»

Учения в метро проводятся регулярно, но каждая станция имеет свои особенности при ликвидации очага возгорания, а потому вводные данные постоянно меняются. Перед спасательными службами стоит задача рассмотреть все возможные варианты развития чрезвычайных происшествий, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

На этот раз сценарий был такой: от дежурного по станции поступило сообщение об обнаружении очага пожара, при экстренной эвакуации из технических помещений не вышли два сотрудника метрополитена.

Всего в учениях было задействовано 113 человек личного состава и 23 единицы техники. Помимо сотрудников экстренных служб и метрополитена, в учениях принимали участие статисты. Они изображали пассажиров метро, которые, согласно легенде, оказались в чрезвычайной ситуации.

«Сегодня учения были приближены к максимально реальным условиям. Главная цель — правильность и оперативность принимаемых решений. С данными задачами пожарные справились», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Роман Пекшев.

<div id="vk_post_-90881902_10769"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-90881902_10769", -90881902, 10769, 'JkgYGkvo8WsLhD_zwFOJTob6VU-a')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.