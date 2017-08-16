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09:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии на Volkswagen Tiguan лоб в лоб столкнулся с Hyundai Solaris, есть жертвы

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Саратовском районе вечером 15 августа произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД региона, рядом с селом Широкий Буерак на трассе Красноармейск — Саратов столкнулись Volkswagen Tiguan из Башкортостана и саратовский Hyundai Solaris.

По сведениям полиции, 33-летний житель башкирского села Авдон за рулем Volkswagen Tiguan во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris, под управлением 57-летнего жителя Саратова.

В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель Hyundai. В больницу с травмами доставили четверых участников дорожного происшествия: 57-летнюю пассажирку Solaris и пассажиров Tiguan — пятилетнюю девочку, девятилетнего мальчика и 33-летнюю женщину. Также медпомощь была оказана водителю Volkswagen и его 20-летней пассажирке.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства автоаварии.

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