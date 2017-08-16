Житель Башкирии на Volkswagen Tiguan лоб в лоб столкнулся с Hyundai Solaris, есть жертвы

По сведениям полиции, 33-летний житель башкирского села Авдон за рулем Volkswagen Tiguan во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris, под управлением 57-летнего жителя Саратова.

В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель Hyundai. В больницу с травмами доставили четверых участников дорожного происшествия: 57-летнюю пассажирку Solaris и пассажиров Tiguan — пятилетнюю девочку, девятилетнего мальчика и 33-летнюю женщину. Также медпомощь была оказана водителю Volkswagen и его 20-летней пассажирке.