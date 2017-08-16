В Ростовской области загорелся хвойный лес

Сообщение о возгорании поступило в 17:40. По предварительным данным, в сельском поселении Старостаничном загорелась сухая растительность, ветер перенес пожар на хвойный лес. Огонь локализовали в 6:30 16 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.