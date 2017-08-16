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11:25 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области загорелся хвойный лес

В Каменском районе Ростовской области с 15 августа произошел пожар в хвойном лесу.

Сообщение о возгорании поступило в 17:40. По предварительным данным, в сельском поселении Старостаничном загорелась сухая растительность, ветер перенес пожар на хвойный лес. Огонь локализовали в 6:30 16 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Для тушения пожара привлекли 25 единиц техники и 123 человека. Для разведки используют беспилотники.

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