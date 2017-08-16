По факту жестокого убийства кошки девочками в прямом эфире ведется проверка
Кинельские силовики ведут проверку по факту жестокого убийства кошки в прямом эфире. Об этом сообщил Волга Ньюс зампрокурора Кинельского района Равиль Ибитулов.
Кинельские силовики ведут проверку по факту жестокого убийства кошки в прямом эфире. Об этом сообщил Волга Ньюс зампрокурора Кинельского района Равиль Ибитулов.
По словам зампрокурора, проверку ведут сотрудники кинельского отдела полиции. Срок проверки — три дня, но, вероятно, что он будет продлен до 10.
По словам Равиля Ибитулова, после окончания проверки «можно будет сделать выводы», также будет принято процессуальное решение.
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В Кинеле проходят митинги, администраторы групп в соцсетях призывают местных жителей действовать в рамках закона.