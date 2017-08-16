Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
8Тень Земли
09:30 (мск), источник: Volga News

По факту жестокого убийства кошки девочками в прямом эфире ведется проверка

Кинельские силовики ведут проверку по факту жестокого убийства кошки в прямом эфире. Об этом сообщил Волга Ньюс зампрокурора Кинельского района Равиль Ибитулов.

По словам зампрокурора, проверку ведут сотрудники кинельского отдела полиции. Срок проверки — три дня, но, вероятно, что он будет продлен до 10.

По словам Равиля Ибитулова, после окончания проверки «можно будет сделать выводы», также будет принято процессуальное решение.

Убийство кошки произошло в прямом эфире Instagram. На видео, опубликованном в том числе в сообществе соцсети Вконтакте «Подслушано Кинель» девочка Алина учит семилетнюю сестру: «Давай бей» и т. д.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Кинеле проходят митинги, администраторы групп в соцсетях призывают местных жителей действовать в рамках закона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В регионе установят около 30 комплексов фиксации нарушений ПДД
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Рогозин анонсировал два следующих запуска с «Восточного»
Социологи рассказали, как часто россияне употребляют алкоголь
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь