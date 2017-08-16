По факту жестокого убийства кошки девочками в прямом эфире ведется проверка

По словам зампрокурора, проверку ведут сотрудники кинельского отдела полиции. Срок проверки — три дня, но, вероятно, что он будет продлен до 10.

По словам Равиля Ибитулова, после окончания проверки «можно будет сделать выводы», также будет принято процессуальное решение.

Убийство кошки произошло в прямом эфире Instagram. На видео, опубликованном в том числе в сообществе соцсети Вконтакте «Подслушано Кинель» девочка Алина учит семилетнюю сестру: «Давай бей» и т. д.

<div id="vk_post_-59721487_547503"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-59721487_547503", -59721487, 547503, '2Jo03xNeVH7XhYrNMEFkOmLIrA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.