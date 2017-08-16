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09:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жителя Алматинской области похитили и заперли в багажник

АСТАНА, 16 авг — Sputnik. Близ Капшагая задержаны четверо мужчин, пытавшиеся вывезти в своей автомашине похищенного ими человека, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматинской области.

Источник: Sputniknews.kz

В ночь на 15 августа сотрудники дорожно-патрульной полиции на трассе Алматы — Оскемен остановили для проверки автомашину Daewoo Nexia. Поведение водителя вызвало подозрение у полицейских, которые при осмотре автомашины обнаружили в багажном отсеке избитого молодого мужчину. Вызвав подкрепление, патрульные задержали находившихся в салоне четверых мужчин, которых доставили в Капшагайский ГОВД.

«Задержанные являются жителями Жамбылской области, подрабатывавшие в Алматы наемными рабочими. Потерпевший, 25-летний житель села Баканас, оказался их знакомым, которого они подозревают в воровстве их личного имущества. Как выяснилось, потерпевший был заперт в багажнике якобы в качестве наказания и с целью его вывоза в Алматы для дальнейших разбирательств», — пояснили в пресс-службе.

Различные гематомы, зафиксированные медиками на теле потерпевшего, подтверждают, что мужчина подвергался избиению.

Начав уголовное расследование по статье 389 части 3 УК РК (Самоуправство), полиция также намерена возбудить по факту уголовное производство, предусмотренное статье 125 УК РК (Похищение человека).

Задержанные лица помещены под стражу в капшагайский городской отдел полиции.

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