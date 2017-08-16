Жителя Алматинской области похитили и заперли в багажник
АСТАНА, 16 авг — Sputnik. Близ Капшагая задержаны четверо мужчин, пытавшиеся вывезти в своей автомашине похищенного ими человека, сообщает
АСТАНА, 16 авг — Sputnik. Близ Капшагая задержаны четверо мужчин, пытавшиеся вывезти в своей автомашине похищенного ими человека, сообщает
В ночь на 15 августа сотрудники
«Задержанные являются жителями Жамбылской области, подрабатывавшие в Алматы наемными рабочими. Потерпевший, 25-летний житель села Баканас, оказался их знакомым, которого они подозревают в воровстве их личного имущества. Как выяснилось, потерпевший был заперт в багажнике якобы в качестве наказания и с целью его вывоза в Алматы для дальнейших разбирательств», — пояснили в
Различные гематомы, зафиксированные медиками на теле потерпевшего, подтверждают, что мужчина подвергался избиению.
Начав уголовное расследование по статье 389 части 3 УК РК (Самоуправство), полиция также намерена возбудить по факту уголовное производство, предусмотренное статье 125 УК РК (Похищение человека).
Задержанные лица помещены под стражу в капшагайский городской отдел полиции.