Жителя Алматинской области похитили и заперли в багажник

В ночь на 15 августа сотрудники дорожно-патрульной полиции на трассе Алматы — Оскемен остановили для проверки автомашину Daewoo Nexia. Поведение водителя вызвало подозрение у полицейских, которые при осмотре автомашины обнаружили в багажном отсеке избитого молодого мужчину. Вызвав подкрепление, патрульные задержали находившихся в салоне четверых мужчин, которых доставили в Капшагайский ГОВД.

«Задержанные являются жителями Жамбылской области, подрабатывавшие в Алматы наемными рабочими. Потерпевший, 25-летний житель села Баканас, оказался их знакомым, которого они подозревают в воровстве их личного имущества. Как выяснилось, потерпевший был заперт в багажнике якобы в качестве наказания и с целью его вывоза в Алматы для дальнейших разбирательств», — пояснили в пресс-службе.