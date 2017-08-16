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09:39 (мск), источник: RNS

Улюкаев рассказал, что перед началом судебного заседания читает Чехова

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сказал, что перед началом заседания в Замоскворецком суде читает произведение Антона Чехова.

Источник: РИА "Новости"

Улюкаев зашел в зал и открыл планшет. Журналист спросил бывшего чиновника, что тот изучает перед началом заседания.

«Чехова читаю и вам советую. Чехов — это великий русский писатель», — сказал Улюкаев. «Рассказ “Убийство” называется», — добавил он.

Видео
Улюкаева оставили под домашним арестом до 27 января

Предварительные слушания по делу Улюкаева начались 8 августа. Замоскворецкий суд продлил экс-министру домашний арест до 27 января. Улюкаев заявил журналистам, что не признает свою вину.

27 июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы министерства экономического развития, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УКР).

Уголовное дело возбуждено 15 ноября 2016 года. После задержания президент России Владимир Путин снял Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, бывший глава Минэкономразвития требовал деньги у представителя «Роснефти» за дачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

Ранее сообщалось, что экс-министр был задержан при получении взятки в $2 млн.

16 августа Замоскворецкий суд начнет рассмотрение дела Улюкаева
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
12 комментариевк этой статье
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Комментарии12
Комментарии
12
кудесница Чурлашка
Хитрый и мудрый вор России, в стаи все умненькие и продуманные, отпустят не виновен будет, как и всех предыдуших.Это Россия - она из стаи ни кого не сдает.
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