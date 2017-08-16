Группировку спасателей в подтопленном Приморье увеличат на 500 человек

Источник: РИА Новости

«Мы приняли решение: группировку сил увеличим в ближайшие дни, не менее 500 человек дополнительно, еще будет в резерве 1 тысяча человек, чтобы максимально быстро постараться расчистить дворы, убрать воду», — сказал он.

По его словам, спасателей привлекут с Дальнего Востока, из Сибири. «И технику добавим, и людей, и инструмент, интенсивность увеличим. Сейчас вода ушла, можно более активно работать», — добавил Степанов.

На данный момент в восстановительных работах на территории районов Приморского края, попавших в зону подтопления, участвуют более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС России — более 1700 человек, около 300 единиц техники, 62 плавсредства и три воздушных судна.