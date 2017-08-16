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10:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Парень с палкой устроил дебош в здании прокуратуры Красноярского края

Молодой человек неадекватно себя вел и отбивался от правоохранителей булыжником.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В здании прокуратуры Красноярского края (пр. Мира, 32) неизвестный молодой человек устроил дебош. Как сообщили редакции Sibnovosti.ru очевидцы, инцидент произошел утром 16 августа.

По словам свидетелей, в здание вошел парень с предметом, похожим на палку. Молодой человек начал громко кричать и ругаться, чем испугал посетителей прокуратуры. Сотрудники ведомства попытались задержать парня, однако он бросил палку и убежал. При этом он кидался в правоохранителей брусчаткой, складированной на пр. Мира.

В итоге молодого человека удалось поймать и передать полицейским. В пресс-службе красноярского МО МВД пояснили, что сотрудники ведомства работают на месте происшествия. По словам представителей полиции, в здании были выбиты стекла.

Причина неадекватного поведения парня неизвестна. Также не уточняется, был ли задержанный пьяным.

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