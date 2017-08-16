Парень с палкой устроил дебош в здании прокуратуры Красноярского края
Молодой человек неадекватно себя вел и отбивался от правоохранителей булыжником.
Молодой человек неадекватно себя вел и отбивался от правоохранителей булыжником.
В здании прокуратуры Красноярского края (пр. Мира, 32) неизвестный молодой человек устроил дебош. Как сообщили редакции Sibnovosti.ru очевидцы, инцидент произошел утром 16 августа.
По словам свидетелей, в здание вошел парень с предметом, похожим на палку. Молодой человек начал громко кричать и ругаться, чем испугал посетителей прокуратуры. Сотрудники ведомства попытались задержать парня, однако он бросил палку и убежал. При этом он кидался в правоохранителей брусчаткой, складированной на пр. Мира.
В итоге молодого человека удалось поймать и передать полицейским. В
Причина неадекватного поведения парня неизвестна. Также не уточняется, был ли задержанный пьяным.