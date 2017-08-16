Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Семья погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего ребенка, в крови которого была обнаружена большая концентрация алкоголя, в рамках уголовного дела о халатности отказалась от эксгумации тела. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Виктор Данильченко.

«Мы отказались от проведения процедуры эксгумации [тела]. Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним», — рассказал защитник.

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Он напомнил, что по делу о халатности назначена комплексная экспертиза с привлечением экспертов в различных областях. «По делу привлечено большое количество экспертов и поставлено большое количество вопросов для выяснения истинной причины попадания алкоголя в кровь мальчика», — подчеркнул юрист, добавив, что результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.

Как сообщил ранее Данильченко, отца мальчика, Романа Шимко, признали потерпевшим по делу о халатности и по факту ДТП, которое произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова, управлявшая автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Вместе с тем, согласно результатам повторных комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. «Следов торможения на месте ДТП не было», — отметил Данильченко. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном.