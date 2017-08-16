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11:37 (мск), источник: ТАСС

Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела

По словам адвоката, «нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним».

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Семья погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего ребенка, в крови которого была обнаружена большая концентрация алкоголя, в рамках уголовного дела о халатности отказалась от эксгумации тела. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Виктор Данильченко.

«Мы отказались от проведения процедуры эксгумации [тела]. Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним», — рассказал защитник.

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Он напомнил, что по делу о халатности назначена комплексная экспертиза с привлечением экспертов в различных областях. «По делу привлечено большое количество экспертов и поставлено большое количество вопросов для выяснения истинной причины попадания алкоголя в кровь мальчика», — подчеркнул юрист, добавив, что результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.

Как сообщил ранее Данильченко, отца мальчика, Романа Шимко, признали потерпевшим по делу о халатности и по факту ДТП, которое произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова, управлявшая автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Вместе с тем, согласно результатам повторных комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. «Следов торможения на месте ДТП не было», — отметил Данильченко. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Женщина признает, что сбила ребенка, но отрицает, что в это время она разговаривала по телефону. Железнодорожный суд Московской области 21 августа проведет в закрытом режиме предварительные слушания по делу Алисовой.

Ольга Алисова: СМИ испортили мне жизнь
Во время загрузки произошла ошибка.
27 июля© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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кудесница Чурлашка
Продажные суды России, кто больше даст на лапу,знаем, знакомы с этими судами...(уроды ребенку 6 лет) давно пора самих под суд
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