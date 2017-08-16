«Нашел наркотики и обрадовался»: жителю Ачинска грозит до 3 лет колонии
Внимание полицейских он привлек
Внимание полицейских он привлек
В Красноярском крае транспортные полицейские задержали
В ходе беседы с ним полицейские заметили, что парень заметно нервничает и по внешним признакам находится в состоянии опьянения. Для разбирательства его доставили в дежурную часть. При личном досмотре в кармане его жилета нашли порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это наркотик синтетического происхождения.
«Подозреваемый признался, что по дороге с работы, скрываясь от дождя, зашел в заброшенное здание, где случайно нашел баночку, в которой находилось наркотического средство. Обрадовавшись находке, он сразу употребил часть наркотика, а оставшееся положил себе в карман», — рассказали в
Против молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит до 3 лет лишения свободы.