«Нашел наркотики и обрадовался»: жителю Ачинска грозит до 3 лет колонии

В Красноярском крае транспортные полицейские задержали пешехода-нарушителя с наркотиками. 26-летнего ранее не судимого парня поймали на железной дороге — на станции Ачинск. Он перешел железнодорожные пути в неположенном месте.

В ходе беседы с ним полицейские заметили, что парень заметно нервничает и по внешним признакам находится в состоянии опьянения. Для разбирательства его доставили в дежурную часть. При личном досмотре в кармане его жилета нашли порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это наркотик синтетического происхождения.

«Подозреваемый признался, что по дороге с работы, скрываясь от дождя, зашел в заброшенное здание, где случайно нашел баночку, в которой находилось наркотического средство. Обрадовавшись находке, он сразу употребил часть наркотика, а оставшееся положил себе в карман», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.