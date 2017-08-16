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10:35 (мск), источник: Newslab.ru

«Нашел наркотики и обрадовался»: жителю Ачинска грозит до 3 лет колонии

Внимание полицейских он привлек из-за того, что нарушил ПДД.

В Красноярском крае транспортные полицейские задержали пешехода-нарушителя с наркотиками. 26-летнего ранее не судимого парня поймали на железной дороге — на станции Ачинск. Он перешел железнодорожные пути в неположенном месте.

В ходе беседы с ним полицейские заметили, что парень заметно нервничает и по внешним признакам находится в состоянии опьянения. Для разбирательства его доставили в дежурную часть. При личном досмотре в кармане его жилета нашли порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это наркотик синтетического происхождения.

«Подозреваемый признался, что по дороге с работы, скрываясь от дождя, зашел в заброшенное здание, где случайно нашел баночку, в которой находилось наркотического средство. Обрадовавшись находке, он сразу употребил часть наркотика, а оставшееся положил себе в карман», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Против молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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