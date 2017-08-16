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10:47 (мск), источник: Вести - Калининград

На востоке области двое мужчин угнали автомобиль и вымогали у хозяина деньги

В Калининградской области полицейские задержали подозреваемых в самоуправстве при получении 350 тысяч рублей.

48-летний ранее судимый житель Черняховска и 25-летний несудимый житель Краснознаменска угнали у 26-летнего мужчины «Мерседес Е270», а затем требовали у владельца крупную сумму денег. Кроме того, злоумышленники избили потерпевшего.

«Опасаясь за свою безопасность, мужчина обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемых и доставили их в отделение полиции по Краснознаменскому району», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователи возбудили в отношении обоих подозреваемых уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ («Самоуправство, совершённое с применением насилия»). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Решается вопрос о привлечении данных граждан к ответственности за неправомерное завладение транспортным средством.

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