Калининградец заплатил за смартфон фальшивыми банкнотами

По оперативным данным, злоумышленник с помощью интернет-сайта бесплатных объявлений договорился с 29-летней калининградкой о покупке у нее смартфона за 20 тысяч рублей. При встрече 31-летний мужчина расплатился фальшивыми банкнотами номиналом 5 000 рублей.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области разыскали и задержали мошенника. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт поддельных денег», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.