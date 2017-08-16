Калининградец заплатил за смартфон фальшивыми банкнотами
В Калининградской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте поддельных пятитысячных банкнот.
В Калининградской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте поддельных пятитысячных банкнот.
По оперативным данным, злоумышленник с помощью
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области разыскали и задержали мошенника. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт поддельных денег», — сообщает
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Подозреваемый заключен под стражу, его проверяют на причастность к другим аналогичным противоправным деяниям.