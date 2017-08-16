На проспекте Мира столкнулись легковушка и автомобиль такси
В Калининграде на проспекте Мира произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых — такси. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
В Калининграде на проспекте Мира произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых — такси. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
Как уточняют очевидцы, машины столкнулись на трамвайных путях в районе пересечения с ул. Зоологической. Движение затруднено незначительно.