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10:36 (мск), источник: Новый Калининград

На проспекте Мира столкнулись легковушка и автомобиль такси

В Калининграде на проспекте Мира произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых — такси. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

Как уточняют очевидцы, машины столкнулись на трамвайных путях в районе пересечения с ул. Зоологической. Движение затруднено незначительно.

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