Улюкаев обвинил ФСБ в провокации
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил в суде, что ФСБ и лично глава «Роснефти» Игорь Сечин организовали в отношении него провокацию с передачей денег.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил в суде, что ФСБ и лично глава «Роснефти» Игорь Сечин организовали в отношении него провокацию с передачей денег.
«ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать», — описал Улюкаев события, предшествующие эпизоду с передачей 2 миллионов долларов в офисе «Роснефти».
«ФСБ устроила в отношении меня провокацию взятки на основании ложных показаний (главы “Роснефти” Игоря) Сечина и (бывшего
В марте «Новая газета» сообщала со ссылкой на два источника, что до прихода в «Роснефть» Феоктистов служил заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ, которое занималось многими громкими делами, в том числе в отношении бывших губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и
Улюкаев не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.
По версии СК, полученная