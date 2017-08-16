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10:31 (мск), источник: РИА Новости

Улюкаев обвинил ФСБ в провокации

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил в суде, что ФСБ и лично глава «Роснефти» Игорь Сечин организовали в отношении него провокацию с передачей денег.

Источник: РИА Новости

«ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать», — описал Улюкаев события, предшествующие эпизоду с передачей 2 миллионов долларов в офисе «Роснефти».

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«ФСБ устроила в отношении меня провокацию взятки на основании ложных показаний (главы “Роснефти” Игоря) Сечина и (бывшего вице-президента и руководителя службы безопасности компании Олега) Феоктистова», — сказал Улюкаев в суде.

В марте «Новая газета» сообщала со ссылкой на два источника, что до прихода в «Роснефть» Феоктистов служил заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ, которое занималось многими громкими делами, в том числе в отношении бывших губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и экс-руководителя антикоррупционного главка МВД России генерала Дениса Сугробова. Также газета назвала Феоктистова «организовавшим арест Улюкаева».

Улюкаев не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

По версии СК, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
perplexed perplexed
ню-ню. Это он описывает сейчас, когда понял, что на самом деле происходило, а тогда это был просто звонок сечина.
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