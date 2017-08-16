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10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе чаще всего угоняют «шестерки» и «Тойоты»

ГИБДД Башкирии обнародовала рейтинг самых угоняемых автомобилей.

Каждая третья угнанная машина в Уфе — продукт отечественного автопрома. Самой большой популярностью пользуются вазовские легковушки: на начало августа в угоне числятся 19 автомобилей тольяттинского завода, из них четыре «шестерки» и три «Лады Гранта». Также в розыске Ока 2004 года выпуска и УАЗ 2008-го.

Второе место по популярности у автомобильных воров прочно закрепилось за «японцами». Среди них есть и элитные внедорожники, стоимость которых, даже с учетом пробега, начинается от 1 млн рублей. Чаще всего у жителей столицы угоняют «Тойоты», «Ниссаны» и «Мицубиси».

Самый популярный у автоугонщиков автомобиль марки «Тойота» — внедорожник «Ленд Крузер Прадо». В розыске находятся три машины этой модели. В январе 2017 года в Сипайлово угнали два кроссовера «RAV4» с разницей в два дня.

На третьем месте — автомобили корейских марок «Киа», «Хендай» и «Дэу Нексия». Два автомобиля «Нексия» были угнаны в Советском районе Уфы с разницей чуть менее месяца.

Примечательно, что в столице Башкирии не угнали ни одного «китайца», хотя иномарки из Поднебесной пользуются большим спросом у уфимцев.

По возрасту.

Самая старая машина, которую угнали в Уфе в 2017 году, — ВАЗ 2106 зеленого цвета, она сошла с конвейера еще в 1989 году. Самые «молодые» из отечественных — «Нива» и «Лада Гранта» 2015 года выпуска.

Среди иномарок, которых лишились владельцы, самые новые — «Киа Рио» и «Тойота Камри» 2016 года. Примечательно, что угнанные в Уфе иномарки не старше 2007 года, среди них: «Опель Астра», фургон «Хундай 47432А», «Вольво FM-track4», «Хундай Акцент» и «Дэу Нексия».

География и время угонов.

Как рассказали в ГИБДД, опасаться за свою машину стоит, в первую очередь, жителям Проспекта Октября, улиц Российская, Блюхера, Менделеева, Бакалинская, Дмитриева, Летчиков, Зорге, Набережная, Янаби. Лидером по количеству угонов в 2017 году стал Октябрьский район столицы.

По данным гаишников, большинство угонов происходит с 9 вечера до 7:30 утра, в это время нужно быть особенно бдительным. Поэтому лучше на ночь парковать свои «ласточки» на платной стоянке или в гараже, а также не пренебрегайте установить сигнализацию. Как вариант, можно скинуться с другими автолюбителями вашего двора установить видеокамеры.

По стоимости.

Среди самых дорогих автомобилей, которых в этом году лишились уфимцы, лидерство держат «японцы». Самая дорогая — «Тойота Хайлюкс» 2014 года, стоимость которой приближается к 2 млн рублей.

В тройку входят также другие модели «Тойоты»: «Хайлендер» и «Ленд Крузер Прадо», которые с учетом пробега стоят от 1,5 до 1,7 млн рублей.

Самые дешевые — отечественные легковушки. В тройке лидеров «шестерки» 1989-го, 1992-го и 1993-го года выпуска.

Неожиданные угоны.

Среди самых необычных автомобилей, угнанных в Уфе, — тягач «Вольво FM-track4» 2007 года выпуска. Грузовик угнали в конце мая в районе Черниковки и до сих пор не нашли. А еще в розыске — прицеп для снегохода «Поларис».

Отметим, что достаточно высок риск лишится также мотоцикла или мопеда. В столичном ГИБДД в розыске числятся несколько мотоциклов, самый редкий и дорогой из которых «Сузуки GSX-R 750» 2012 года выпуска. С рук его можно купить минимум за 150 тысяч рублей.

Также дорожная полиция и владельцы разыскивают мопед «Грифон Орион» и мотоцикл китайского производства «Кобра».

К слову, количество угонов в столице Башкирии неуклонно растет. За семь месяцев 2017 года в Уфе угнано 188 транспортных средств, из них 138 возвращены владельцам. За такой же период 2016 года в Уфе угнали на 23 машины меньше.

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