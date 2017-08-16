В Уфе чаще всего угоняют «шестерки» и «Тойоты»
ГИБДД Башкирии обнародовала рейтинг самых угоняемых автомобилей.
ГИБДД Башкирии обнародовала рейтинг самых угоняемых автомобилей.
Каждая третья угнанная машина в Уфе — продукт отечественного автопрома. Самой большой популярностью пользуются вазовские легковушки: на начало августа в угоне числятся 19 автомобилей тольяттинского завода, из них четыре «шестерки» и три «Лады Гранта». Также в розыске Ока 2004 года выпуска и УАЗ 2008-го.
Второе место по популярности у автомобильных воров прочно закрепилось за «японцами». Среди них есть и элитные внедорожники, стоимость которых, даже с учетом пробега, начинается от 1 млн рублей. Чаще всего у жителей столицы угоняют «Тойоты», «Ниссаны» и «Мицубиси».
Самый популярный у автоугонщиков автомобиль марки «Тойота» — внедорожник «Ленд Крузер Прадо». В розыске находятся три машины этой модели. В январе 2017 года в Сипайлово угнали два кроссовера «RAV4» с разницей в два дня.
На третьем месте — автомобили корейских марок «Киа», «Хендай» и «Дэу Нексия». Два автомобиля «Нексия» были угнаны в Советском районе Уфы с разницей чуть менее месяца.
Примечательно, что в столице Башкирии не угнали ни одного «китайца», хотя иномарки из Поднебесной пользуются большим спросом у уфимцев.
По возрасту.
Среди иномарок, которых лишились владельцы, самые новые — «Киа Рио» и «Тойота Камри» 2016 года. Примечательно, что угнанные в Уфе иномарки не старше 2007 года, среди них: «Опель Астра», фургон «Хундай 47432А», «Вольво FM-track4», «Хундай Акцент» и «Дэу Нексия».
География и время угонов.
Как рассказали в ГИБДД, опасаться за свою машину стоит, в первую очередь, жителям Проспекта Октября, улиц Российская, Блюхера, Менделеева, Бакалинская, Дмитриева, Летчиков, Зорге, Набережная, Янаби. Лидером по количеству угонов в 2017 году стал Октябрьский район столицы.
По данным гаишников, большинство угонов происходит с 9 вечера до 7:30 утра, в это время нужно быть особенно бдительным. Поэтому лучше на ночь парковать свои «ласточки» на платной стоянке или в гараже, а также не пренебрегайте установить сигнализацию. Как вариант, можно скинуться с другими автолюбителями вашего двора установить видеокамеры.
По стоимости.
Среди самых дорогих автомобилей, которых в этом году лишились уфимцы, лидерство держат «японцы». Самая дорогая — «Тойота Хайлюкс» 2014 года, стоимость которой приближается к 2 млн рублей.
В тройку входят также другие модели «Тойоты»: «Хайлендер» и «Ленд Крузер Прадо», которые с учетом пробега стоят от 1,5 до 1,7 млн рублей.
Неожиданные угоны.
Среди самых необычных автомобилей, угнанных в Уфе, — тягач «Вольво FM-track4» 2007 года выпуска. Грузовик угнали в конце мая в районе Черниковки и до сих пор не нашли. А еще в розыске — прицеп для снегохода «Поларис».
Отметим, что достаточно высок риск лишится также мотоцикла или мопеда. В столичном ГИБДД в розыске числятся несколько мотоциклов, самый редкий и дорогой из которых «Сузуки
Также дорожная полиция и владельцы разыскивают мопед «Грифон Орион» и мотоцикл китайского производства «Кобра».
К слову, количество угонов в столице Башкирии неуклонно растет. За семь месяцев 2017 года в Уфе угнано 188 транспортных средств, из них 138 возвращены владельцам. За такой же период 2016 года в Уфе угнали на 23 машины меньше.