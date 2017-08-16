В Германии задержали волгоградца, объявленного Интерполом в розыск
Полицейские задержали в Германии 35-летнего мужчину из Быковского района Волгоградской области, скрывавшегося от суда.
Полицейские задержали в Германии 35-летнего мужчину из Быковского района Волгоградской области, скрывавшегося от суда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина попался правоохранителям на пункте пограничного пропуска при пересечении границ двух иностранных государств.
В 2012 году группа НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Волгоградской области объявила его в международный розыск. Мужчина скрывался в Германии от суда, на котором рассматривалось уголовное дело по обвинению его в незаконном хранении боеприпасов и попытки хищения чужого имущества, совершенных в Быковском районе Волгоградской области в 2010—2011 годах. В настоящее время готовятся материалы на экстрадицию задержанного из Польши.