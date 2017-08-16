В Германии задержали волгоградца, объявленного Интерполом в розыск

В 2012 году группа НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Волгоградской области объявила его в международный розыск. Мужчина скрывался в Германии от суда, на котором рассматривалось уголовное дело по обвинению его в незаконном хранении боеприпасов и попытки хищения чужого имущества, совершенных в Быковском районе Волгоградской области в 2010—2011 годах. В настоящее время готовятся материалы на экстрадицию задержанного из Польши.